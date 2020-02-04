Экоактивисты требуют обратить внимание на проблемы реки Бельбек

Митинг изначально планировалось провести у памятника Екатерине Второй, но городские власти организаторам в этом отказали, сообщив, что место уже занято под другое мероприятие. Экоактивистам предложили протестовать на удалении — на Центральном городском холме у памятника Ленину.

Добравшиеся туда во главе с общественником Андреем Ситниковым говорили о применении химических удобрений в Бельбекской долине в непосредственной близости от поймы реки Бельбек. По словам участников митинга, жители сел неоднократно жаловались в правительство города на качество подаваемой в их краны питьевой воды. Содержание нитратов в ней превышает допустимые нормы, потому что в селах Верхнесадовое, Фронтовое и Пироговка сельскохозяйственные предприятия применяют пестициды, заявляют экоактивисты.

Возмущает их и предложение изменить законодательство, чтобы расширить площадь земель сельскохозяйственного назначения за счет участков вдоль рек. Такая инициатива исходит от департамента сельского хозяйства и Севастопольского союза промышленников и предпринимателей.

Все попытки жителей сел встретиться и обсудить проблему с врио губернатора Михаилом Развожаевым не увенчались успехом, отметили участники митинга.

— Поэтому мы собрались здесь сегодня, чтобы обратить особое внимание на состояние по экологии и принять действенные меры по соблюдению законности в нашем городе. К сожалению, законы в городе катастрофически нарушаются. Чиновники, ответственные за соблюдение законов, их не соблюдают, — заявил А.Ситников.

Митингующие огласили открытое обращение к президенту страны и составили резолюцию с заявлением признать игнорирование экологических вопросов катастрофическим для Севастополя. Правоохранительным органам рекомендовано проверить соблюдение законности департаментом сельского хозяйства и его начальником Дмитрием Чумаковым, заместителем губернатора Марией Литовко, Госпотребнадзором, Севприроднадзором, комиссией заксобрания по бюджету и персонально депутатом Татьяной Лобач.

Интересно, что на митинге оказались сельские жители, которые не согласны с экоактивистами из Бельбекской долины.

— Я узнала о проведении митинга из социальных сетей. Приехала послушать, о чем они здесь говорят, — объяснила депутат Терновского муниципального образования Валентина Булгакова. — Я живу в Терновке и не согласна с такой позицией. Я прожила всю жизнь в селе, долго работала в колхозе. Все наши сады всегда были расположены вдоль рек, что в общем-то закономерно. Ближе к воде, чтобы можно было осуществлять полив. Не в горах же их выращивать?

Женщина объяснила, что сегодня эта земля распаевана. Каждый пайщик имеет свой пай около гектара. Но как его обрабатывать, если на том расстоянии сажать ничего нельзя и обрабатывать нельзя?

— Если мы зарубим сельское хозяйство, которое начинает возрождаться, то будет катастрофа. У нас сегодня появилось так много всяких общественников, которые ищут любой повод для того, чтобы себя засветить и попиариться. Я думаю, что это один из поводов для митинга и не более того, — считает сельский депутат.

К слову, у памятника Екатерине Второй в это время никакого мероприятия не проводилось.

Справка

По ныне действующему в РФ Водному кодексу ширина водоохранной зоны рек составляет 50 метров, если река имеет длину менее 10 км, 100 м — при протяженности реки от 10 до 50 км, 200 м — при протяженности свыше 50 км.