В России бензин дешевый и доступный
Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования, которое провело агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.
При составлении рейтинга использовали данные статистики стран Европы по ценам на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 года. Для Украины и Казахстана — по итогам декабря 2019-го, а для Норвегии — по итогам ноября 2019 года.
Самое дешевое топливо
В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран рейтинга — в Казахстане. В пересчете на российскую валюту цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,7 рубля. На втором месте по дешевизне находится Россия с ценой 45,8 руб./л.
Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, четвертое — Украина. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.
Самый дорогой бензин в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Как отмечают эксперты, в большинстве случаев причина в высоких налогах.
Ситуация с рейтингом стран по ценам на дизельное топливо схожа с бензином. Так, самое дешевое продается в Казахстане — 44,8 рубля за литр, на втором месте — Россия с 48 рублями за литр. Самый дорогой «дизель» в Швеции — 109 рублей. Также более 100 рублей литр стоит в Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии.
Самое доступное топливо
Согласно исследованию, Россия заняла 17-е место по доступности бензина, исходя из среднемесячного заработка населения. При этом она опережает по этому показателю многие государства Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 884 литров 95-го бензина.
Возглавил рейтинг Люксембург. Жители этого герцогства могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,8 тысячи литров бензина: цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в Европе.
Второе место заняла Норвегия с 2,2 тысячи литров: бензин в этой стране относительно дорогой, но и зарплаты очень высокие. В первую пятерку рейтинга также входят Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров 95-го.
Последнее место по доступности бензина для населения заняла Украина: 311 литров на зарплату.
Аутсайдерами рейтинга также стали Болгария, Латвия, Белоруссия, Словакия и Литва. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 580 литров топлива в месяц.
Как в Польше
К этому рейтингу следует добавить, что житель Севастополя на среднюю зарплату в 34,244 тысяч рублей (данные Росстата на конец 2019 года) может купить около 700 л 95-го бензина, что по рейтингу соответствует Польше.