В России бензин дешевый и доступный

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования, которое провело агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости .

При составлении рейтинга использовали данные статистики стран Европы по ценам на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 года. Для Украины и Казахстана — по итогам декабря 2019-го, а для Норвегии — по итогам ноября 2019 года.

Самое дешевое топливо

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран рейтинга — в Казахстане. В пересчете на российскую валюту цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,7 рубля. На втором месте по дешевизне находится Россия с ценой 45,8 руб./л.

Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, четвертое — Украина. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.

Самый дорогой бензин в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Как отмечают эксперты, в большинстве случаев причина в высоких налогах.

Ситуация с рейтингом стран по ценам на дизельное топливо схожа с бензином. Так, самое дешевое продается в Казахстане — 44,8 рубля за литр, на втором месте — Россия с 48 рублями за литр. Самый дорогой «дизель» в Швеции — 109 рублей. Также более 100 рублей литр стоит в Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии.

Самое доступное топливо

Согласно исследованию, Россия заняла 17-е место по доступности бензина, исходя из среднемесячного заработка населения. При этом она опережает по этому показателю многие государства Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 884 литров 95-го бензина.

Возглавил рейтинг Люксембург. Жители этого герцогства могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,8 тысячи литров бензина: цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в Европе.

Второе место заняла Норвегия с 2,2 тысячи литров: бензин в этой стране относительно дорогой, но и зарплаты очень высокие. В первую пятерку рейтинга также входят Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров 95-го.

Последнее место по доступности бензина для населения заняла Украина: 311 литров на зарплату.

Аутсайдерами рейтинга также стали Болгария, Латвия, Белоруссия, Словакия и Литва. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 580 литров топлива в месяц.

Как в Польше

К этому рейтингу следует добавить, что житель Севастополя на среднюю зарплату в 34,244 тысяч рублей (данные Росстата на конец 2019 года) может купить около 700 л 95-го бензина, что по рейтингу соответствует Польше.