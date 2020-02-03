Требуют вернуть кредиты, которые не брали

Жители Крыма начали массово жаловаться, что с них взыскивают средства за кредиты в обанкроченном алтайском Тальменка-банке, которые они никогда не брали.

Об этом говорится в ответе МВД РФ на депутатский запрос депутата Госдумы от Республики Крым Натальи Поклонской, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Банк России 23 января 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Тальменка-банка в связи с неисполнением «антиотмывочных» законов. Организация признана банкротом. Позднее в 2019 году несколько жителей Крыма заявили, что через суд от них требуют вернуть кредиты банку, хотя они их не брали.

«По изложенным в обращении сведениям проведена проверка, по результатам которой Следственной частью Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве 18.12.19 возбуждено уголовное дело», — говорится в ответе ведомства.

Поясняется, что в МВД РФ от Н.Поклонской поступило коллективное обращение жителей города Саки «об обжаловании действий сотрудников органов внутренних дел при проведении проверок по фактам противоправных действий представителей ООО «КБ «Тальменка-банк».

Дело возбуждено по статье «Присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере», которая предполагает до 10 лет лишения свободы.

Комментарием со стороны бывшего руководства Тальменка-банка ТАСС пока не располагает. Банк признан банкротом, конкурсным управляющим для него назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Тальменка-банк был создан в 1990 году в Алтайском крае. По данным организации, к моменту ликвидации были открыты подразделения в Барнауле, Москве, Нижнем Новгороде, Воронеже, Евпатории, Симферополе, Бахчисарае, Севастополе. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января 2017 года — за три недели до отзыва лицензии — он занимал 425-е место в банковской системе РФ.

Банк являлся участником системы страхования вкладов. Соответственно, его клиенты могли получить страховые выплаты после отзыва лицензии. В Крыму и Севастополе агентом по осуществлению выплат выступал системообразующий банк Крыма — Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Как пояснили ТАСС в пресс-службе РНКБ, возмещения выплачивались «в размере 100% суммы всех его вкладов, но в совокупности не более 1,4 млн рублей». Эти функции банк исполнял с февраля 2017 года по февраль 2018 года.

«За указанный период банк осуществил 464 выплаты на сумму более 282 млн рублей, не была выплачена лишь одна выплата на сумму 768,23 рубля — клиент не обратился в банк. Стоит отметить, что РНКБ не является правопреемником по кредитным договорам, заключенным между Тальменка-банком и его клиентами», — отметили в РНКБ.

Также сообщалось, что временная администрация при обследовании финансового состояния установила в действиях руководства и собственников Тальменка-банка признаки вывода активов, растраты или хищения имущества банка на общую сумму порядка 780 млн рублей.