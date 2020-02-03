Следственный комитет обратил внимание на Ай-Петри

Вопросы, связанные с безопасным отдыхом на плато Ай-Петри, обсудили представители муниципалитета Ялты и Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.

С начала зимнего сезона зафиксировано большое количество травм, которые получают отдыхающие, катаясь на плато. Прокат инвентаря организован там с нарушением требований техники безопасности.

— Сегодня необходимо уделить самое пристальное внимание вопросам организации и обеспечения отдыха не только на территории плато горы Ай-Петри, но и всего полуострова, — акцентировал внимание участников совещания исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю, полковник юстиции Владимир Терентьев.

В производстве Главного следственного управления находились как материалы проверок, так и уголовные дела по фактам травмирования и гибели людей при катании на лошадях, квадроциклах, водном транспорте. Однако, как показывает следственная практика, проблемы в сфере развлекательных услуг зачастую вскрываются, когда трагедия уже произошла.

Было отмечено, что необходимо определить порядок взаимодействия между органами местного самоуправления, контролирующими и правоохранительными органами по выявлению несанкционированных мест отдыха.

По итогам совещания определен алгоритм действий по оперативному разрешению сложившейся ситуации на плато Ай-Петри — как в сфере безопасности, так и при организации дорожного движения, парковочного пространства и санитарного состояния территории.