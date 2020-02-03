Регистрировать автомобиль нужно по новым правилам

За первую неделю января 2020 года 605 автомобилей обзавелись новыми регистрационными знаками и выехали на дороги Севастополя. Такие цифры приводит пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Севастополю.

В управлении Госавтоинспекции напоминают, что теперь действуют новые правила регистрации автомобиля. Присвоение государственного регистрационного номера на машину теперь отделено от фактического получения номеров.

В ГАИ проводят регистрацию авто (нового или с пробегом) на нового владельца, при этом могут выдать либо не выдать металлические пластины номеров. Владелец автомобиля сам решает, будет он получать номера в МРЭО или обратится для их изготовления в частную контору. Однако выбор есть только у тех, кто прописан в Севастополе.

Для граждан, зарегистрированных в других регионах, есть только один вариант: пройти регистрацию транспортного средства и заказать новые номера (присвоенные в местном МРЭО) частному изготовителю. При этом номер ему будет присваиваться с кодом региона, в котором он зарегистрирован.

Бумажное оформление госрегистрации автомобиля стоит на 2000 рублей дешевле, чем эта же услуга с выдачей фактических номеров.

Если автовладелец пришел в ГИБДД в том регионе, в котором он зарегистрирован (в нашем случае в Севастополе), он может выбирать: заплатить госпошлину в размере 3300,00 рублей и получить знаки в ГИБДД или заплатить 1300, получить документы, в которых указан его номер, а потом отправиться к изготовителю-частнику.

Если заказать услугу онлайн, выйдет дешевле. До 2021 года действует скидка 30% на уплату государственной пошлины, совершенной с использованием портала государственных услуг gosuslugi.ru. Так, в случае получения новых регистрационных знаков и паспорта транспортного средства в МРЭО ГИБДД УМВД России по городу Севастополю для граждан, постоянно зарегистрированных в Севастополе, сумма госпошлины составит 2310,00 рублей вместо 3300,00.

По информации местного Управления ГИБДД, за первую половину января в Севастополе выдано 420 регистрационных знаков на автомобили, зарегистрированные севастопольцами, и присвоено (без выдачи знаков) 185 регистрационных номеров — по заявлениям граждан, прописанных в других субъектах Российской Федерации.

Ознакомиться со списком предприятий-изготовителей государственных регистрационных знаков транспортных средств предлагают на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России по адресу: гибдд.рф/orgnum.

Новые правила регистрации ТС, принятые в качестве закона в России, теперь запрещают регистрировать автомобиль за теми, кому нет 16 лет. До сих пор было очень популярным регистрировать машину на несовершеннолетнего ребенка. Делалось это в том числе и для того, чтобы сэкономить на штрафах. Ведь по закону несовершеннолетнего нельзя привлечь к административной ответственности — то есть штрафы, фиксируемые камерами на такие автомобили, попросту отправлялись в корзину. Но права ребенка не ущемляются, уверены законодатели. Ребенок может быть собственником машины, просто зарегистрировать машину на него в ГИБДД не получится. Чтобы поставить машину на учет и получить номера, ее придется регистрировать на родителя или опекуна.

Еще одним существенным изменением законодательства о регистрации ТС стало то, что дилеры могут регистрировать купленные автомобили и получать документы ГИБДД и номера — за владельца. Правда, предполагается, что такая услуга будет с неохотой вводиться в автосалонах, ведь это их право, а не обязанность. На нее установили фиксированную цену — 500 рублей, что, конечно, не покроет издержек продавца на обучение специалистов и выделение дополнительных рабочих мест. К тому же дилеру для реализации права регистрации автомобилей нужно состоять в специальной базе ГИБДД — пока там нет ни одной организации, то есть право на предоставление такой услуги покупателю не получил ни один продавец авто.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление зарегистрированным транспортным средством без установки на нем государственных регистрационных знаков предусмотрено наказание в виде штрафа — пять тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Владельцу машины дается всего 10 дней, чтобы успеть зарегистрировать машину после покупки, а вот без номеров ездить теперь нельзя вообще — даже на соседнюю с ГИБДД улицу, где вам, к примеру, эти знаки будут изготавливать. Попытка нарисовать те номера, что вам только что присвоили в МРЭО, на бумажке и попытаться проехать с ними будет приравнена к управлению транспортным средством с заведомо подложным регистрационным знаком. За это могут лишить прав на год.