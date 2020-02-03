Общественные туалеты приведут в порядок к лету

К началу туристического сезона нужно привести к цивилизованному виду все общественные туалеты. Такое распоряжение дал глава города 3 февраля на аппаратном совещании, заслушав доклад директора горхоза Евгения Горлова.

Тот отчитался, что на сегодня в Севастополе имеются 23 стационарных общественных туалета.

— Бесплатных? — уточнил врио губернатора Михаил Развожаев, на что получил заверения директора горхоза Евгения Горлова, что «у нас коммерческих туалетов в общественных местах нет, и уборка там производится в рамках деятельности подразделенний ГБУ «Парки и скверы». По его же словам, еще часть туалетов закреплена за управляющими компаниями.

Всего, по информации Е.Горлова, за ГБУ «Парки и скверы» закреплены 12 туалетов. В Гагаринском районе 8 числятся за управляющими компаниями, еще 1 — на Северной стороне. Из этого количества 4 не работают: в Омеге, на площади Суворова, два — по улице Сенявина,12 и на пляже Учкуевка — идут под снос.

— Получили предложение от Центра туризма дополнительно поставить туалеты (15 элементов) на Малаховом кургане, и сейчас рассматриваем, какими способами можно разместить и закрыть эту потребность в летний период, — рассказал Е.Горлов.

Выслушав отчет, М.Развожаев предложил начать реализацию большой программы по благоустройству именно с общественных туалетов.

В качестве иллюстрации темы он также показал слайды с изображением действующих общественных туалетов, в том числе с наклейками «по 10 рублей».

Попытка установить ответственных за данные объекты благоустройства ни к чему не привела, а потому глава города распорядился определиться с новыми локациями, посоветоваться с горожанами и к туристическому сезону привести все общественные туалеты в порядок.

— С этого начинается цивилизация во всем мире, — подытожил М.Развожаев.