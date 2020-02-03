Общественные слушания по бухте Омега проведут в марте

Намеченные на конец января общественные слушания по проекту планировки территории у бухты Омега, теперь перенесли на март.

Такая информация прозвучала на аппаратном совещании 3 февраля. Одна из причин — отсутстие результатов экологического обследования территоррии, где расположена фисташковая роща.

— У нас там две зоны: малая роща бесспорно внесена в проект закона, как перспективная. По второй зоне нужно определиться на предмет ее природоохранной ценности, — обрисовал ситуацию врио губернатора Михаил Развожаев.

Он поинтересовался у подчиненных, будут ли накладывать природоохранный статус на основании проведенной экспертизы?

— Накладывать будем точно, на межведомственной комиссии это решение приняли. Все, что нам осталось — это доработать границы по этому спорному участку, — ответил замгубернатора Владимир Базаров.

По его словам, сейчас как раз и идет процесс установления границ, через месяц подготовят постановление.

— Ждем сформированную природоохранную территорию фисташковой рощи в расширенном участке, и потом включаем ее в проект планировки на общественные слушания, — пояснил В.Базаров, добавив, что это произойдет в начале марта.

Замгубернатора также доложил ситуацию по всем остальным участкам в Омеге. По мысу Песочный статус ООПТ наложен будет, а на территорию Античной дороги решили его не накладывать, так как это затормозит действия археологов и музеефикации всего объекта.

Проект планировки территории у бухты Круглая (Омега) выносится на общественное обсуждение с декабря 2018 года, но дата слушаний все время откладывается.

В украинские времена на этой территории были выделены порядка 20 участков под индивидуальное строительство, но они находятся на месте объектов культурного наследия. Более того, дикая Омега — одно из немногих мест в Севастополе, где сохранилась роща фисташки туполистной, занесенной в Красную книгу. Территорию было решено изъять у застройщиков и использовать под общественные пространства.