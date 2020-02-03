Мусор у детского больничного комплекса уберут на субботнике

Территорию вокруг городской больницы №5 облагораживать пока рано, а убирать надо.

Пустые бутылки, аптечные пузырьки, использованные шприцы, старые матрасы и прочее тряпье разбросаны в парке у детской больницы повсеместно, на это жалуются родители, навещающие своих детей, лежащих в детском комплексе.

«Севастопольская газета» спросила у главврача медицинского учреждения Елены Большаковой, почему территория больничного парка похожа на большую свалку.

— Нам предъявляют претензии, я понимаю, где-то они обоснованные. У нас большая территория, а необходимого количества сотрудников для ее уборки нет, — объяснила Е.Большакова.

Несмотря на то, что территория огорожена забором и каждые полтора часа ее осматривают охранники, полностью решить вопрос с чистотой в больничном парке пока не удается.

— Вот бы еще как-то народу намекнуть, что сорить не надо. Я сама вышла на территорию, и мне просто неудобно было, идет с виду интеллигентный мужчина и тут же бросает на газон бутылку, — возмущается главврач.

Она рассказала, что в настоящее время на территории больничного комплекса производятся масштабные строительные работы. Роется котлован под здание подстанции скорой помощи. Неподалеку планируется строительство нового корпуса детской поликлиники. Поэтому, по словам главврача, облагораживать территорию пока рано.

— Но поддерживать чистоту необходимо. Мы этот вопрос обсуждали. Все уберем. Сейчас придет потепление — проведем субботник, — пообещала Е.Большакова.