Добыл «бронзу» на европейском турнире по дзюдо

Соревнования проходили в болгарской столице Софии, за призовые места соперничали 230 спортсменов из 30 стран мира. Представитель севастопольской школы дзюдо А.Шалимов выступал в самой престижной весовой категории свыше 100 кг.

Это первая его медаль в этом году.

В 2019-м А.Шалимов занял третье место на Кубке Европы в Малаге, Кубке Азии в Актау (Казахстан), чемпионате России среди юниоров и Кубке Европы в Оренбурге, сообщила пресс-служба федерации дзюдо Севастополя.