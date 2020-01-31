Водоканал рассказал: где, как и кому платить за воду по-новому

С 1 января 2020 года водоканал перешел на прямые расчеты с потребителями, без помощи Единого расчетного центра.

ГУПС «Водоканал» теперь будет самостоятельно производить начисление за услуги, сверку расчетов, а также консультировать по любому из этих вопросов без посредника, который этим занимался с 2016 года.

— Принципиальная разница состоит в том, что начисление платежей за услуги водоснабжения и водоотведения будет делать ресурсоснабжающее предприятие, которое эти услуги непосредственно оказывает, а не сторонняя организация. Достоверность начисления и ответов на вопросы потребителей выше у ресурсной организации, нежели чем у ЕИРЦ. Если организация оказывает услуги, она и должна назначать платежи, — рассказала заместитель директора по экономике и сбыту ГУПС «Водоканал» Светлана Кретова.

При переходе на прямые расчеты абонентам, как и раньше, будет отправляться единый платежный документ, но там будут указаны расчетный счет ГУПС «Водоканал» для оплаты услуг и лицевой счет потребителя. Сумма за водоснабжение и водоотведение в общую сумму по платежному документу входить не будет, в платежном документе она выделена отдельной строкой.

Личный кабинет для передачи показаний счетчиков для потребителей воды на сайте ЕИРЦ не работает. Все, кто передавал данные таким способом, должны открыть личный кабинет на сайте водоканала. Полная информация для абонентов многоквартирных жилых домов будет доступна на сайте sevvodokanal.org.ru в личном кабинете в самое ближайшее время.

Подать показания приборов учета потребителям необходимо не позднее 25-го числа расчетного месяца. Своевременность передачи показаний влияет на корректность проведения начислений.

Подать показания можно также через круглосуточный автоответчик по телефону 41-70-40.

Для оплаты счетов за услуги водопользования и водоотведения есть несколько способов:

1. Расчетные участки ГУПС «Водоканал» (оплата без комиссии): ул.Адмирала Октябрьского, 4, ул.Вакуленчука, 9, пр.Генерала Острякова, 136, ул.Новикова, 4 (Балаклава), ул.Н.Краевой, 5-А (Северная).

2. Кассы ГУПС «ЕИРЦ» (оплата без комиссии): ул.Генерала Хрюкина, 10 (ГУПС «Управляющая компания»), ул.Новикова, 4 (ГУПС УК «Балаклавского района»), пл.Пирогова, 6-А (ГУПС УК «Центр»), ул.Большая Морская, 41 (ГУПС «ЕИРЦ»), ул.Героев Бреста, 45 (ГУПС «УК Гагаринского района-1»), ул.Шевченко, 11 (ГУПС «УК Гагаринского района-2»), пр.Октябрьской революции, 89 (ГУПС «УК Гагаринского района-2»), ул.Пролетарская, 27 (ГУПС «ЕИРЦ»), ул.Дмитрия Ульянова, 16 (ГУПС «УК Стрелецкая бухта»), ул.Горпищенко, 44 (ГУПС «ЕИРЦ»).

3. Интернет-банк ПАО «РНКБ».

4. Отделения ФГУП «Почта Крыма».

5. Кассы и терминалы ПАО «РНКБ».

6. Терминалы для оплаты Payberry.

— Водоканалом проводится работа по созданию дополнительных способов оплаты без комиссии, посредством банковских карточек на сайте и в расчетных участках. Также ведутся переговоры с рядом банковских учреждений о заключении договорных отношений на бескомиссионные оплаты в кассах банка, через интернет-банкинг и терминалы банков, — объявила начальник службы сбыта ГУПС «Водоканал» Мария Патлаенко.

Для потребителей, отплачивающих коммунальные услуги посредством автоплатежа по договору с РНКБ ничего не поменяется. По словам М.Патлаенко, у водоканала с РНКБ заключен договор на оформление автоплатежей. Так что волноваться не нужно.

В связи с переходом на прямые расчеты сотрудники водоканала проводят работу по снятию контрольных показаний приборов учета для актуализации данных. Обратите внимание, что они обязаны предъявлять служебные удостоверения, заверенные подписью руководителя и печатью предприятия.

Для удобства населения, с целью повышения качества обслуживания потребителей в водоканале создан Контактный информационный центр, который работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00, звонки для абонентов бесплатные:

— 8-800-733-33-03 (с мобильного);

— 0-800-733-33-03 (с городского номера).

В телефонном режиме можно получить информацию о состоянии лицевого счета, произвести сверку начислений и оплаты.