Во Фронтовое на время ремонта дороги запустят дополнительный автобус

С 29 февраля до 6 марта из-за ремонта будет перекрыт участок дороги, ведущий в село Флотское. Автобусы №45 «пл.Захарова – Фронтовое» и №26-С «пл. Захарова – Красный Мак» будут ходить только да села Пироговка.

Чтобы жители Фронтового, Холмовки и Красного Мака смогли добраться до Пироговки, запустят дополнительный автобус для подвоза людей к участку перекрытия автомобильной дороги. Пассажирам придется пройти пешком лишь небольшой участок и пересесть в автобусы №45 и №26-С.

Стоимость проезда и график движения этих автобусов останутся без изменений, обещает департамент транспорта.