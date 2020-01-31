Ручные сирены и мегафоны передадут муниципалам

Технические средства оповещения населения — ручные сирены и мегафоны— правительство Севастополя решило передать в собственность внутригородских муниципальных образований. Постановление об этом принято на заседании правительства 30 января. Речь идет о трех городских МО — Андреевском, Верхнесадовском и Орлиновском.

— У нас есть обязанность оповещать население при возникновении пожаров в населенных пунктах, которые граничат с лесными участками, — сообщил руководитель ДИЗО Максим Левашов, добавив, что на сегодняшний день эти полномочия — у департамента общественной безопасности.

— Путем долгих переговоров мы договорились, что все эти механические средства отдаем муниципалам, чтобы они раздали в селах ответственным лицам, — уточнил чиновник.

Как выяснилось, эти технические средства закупили еще в 2018 году, но из-за долгих переговоров по полномочиям все это имущество пылилось на складе.