Пограничники объявили запретные для лова рыбы районы и время

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым информирует население о предстоящих временных запретах на промысел водных биоресурсов (ВБР) в акватории Черного моря в 2020 году.

В целях сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов в акватории Черного моря будет действовать ряд временных ограничений, запрещающих вести любительское и спортивное рыболовство:

— с 14 февраля по 1 мая — камбалы-глоссы в море (кроме Каркинитского залива) и в лиманах;

— с 1 апреля по 31 августа — в гирлах лиманов и озер, соединяющих их с морем, и перед гирлами со стороны моря и лиманов на расстоянии не менее 500 метров в каждую из сторон, а также менее 500 метров в глубь моря, озера и лимана;

— с 1 мая по 15 июня — бычков в море;

— с 1 июня по 31 августа — креветок черноморских (каменной и травяной), мидий;

— с 20 августа по 10 сентября — кефалей (сингиль, лобан, остронос);

— с 1 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 года — всех видов ВБР на следующих участках: в акватории Ялтинского морского торгового порта до устья реки Водопадная на расстоянии от берега менее 100 метров; в акватории Ялтинского морского пассажирского порта и вдоль всей центральной набережной Ялты на расстоянии от берега менее 100 метров; в акватории порта Артек на расстоянии от берега менее 100 метров; в Феодосийском заливе от центрального причала до причала у м.Чумка включительно на расстоянии от берега менее 100 метров; от причала Карадагского природного заповедника до м.Толстый включительно на расстоянии от берега менее 100 метров; от м.Меганом до м.Пещерный включительно на расстоянии от берега менее 100 метров.

В указанный период времени и в местах введения запрета будут проводиться рейдовые мероприятия в составе межведомственных групп Пограничного управления, МВД, Росрыболовства, Росгвардии и администраций районов. За нарушение законодательства виновные лица понесут административную ответственность: крупные штрафы, конфискацию судна и иных орудий совершения правонарушения.

За крупный и особо крупный ущерб виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности. Крупным ущербом признается ущерб, причиненный ВБР, превышающий 100 тысяч рублей, особо крупным — 250 тысяч рублей.

Рыбакам, осуществляющим любительское и спортивное рыболовство, пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым рекомендует изучить раздел IV Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 1 августа 2013 года №293.