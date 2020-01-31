Почему больница осталась без электричества, выясняет прокуратура

Прокуратура Ленинского района организовала проверку информации о механическом повреждении 30 января основного и резервного электрических кабелей на территории ГБУЗС «Городская больница №5».

В ходе надзорных мероприятий установлено, что повреждение электрических сетей произошло при производстве работ по строительству подстанции №2 ГБУЗС «Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» вследствие чего учреждение здравоохранения оказалось обесточенным.

Земляные работы производились на основании государственного контракта, который заключен между ГБУ «Дирекция капитального строительства» и ООО «Теплицстройсервис».

Проверка продолжается, сообщил старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Юрий Писанко.

Докладывая о происшествии на заседании правительства города 30 января, вице-губернатор объяснил, что все земельные работы на объекте были согласованы с Севастопольэнерго, была оформлена вся необходимая документация, но кабель оказался не на той глубине, где предполагалась трассировка.