Первая горбольница приглашает на онкологический День открытых дверей
В преддверии Всемирного дня борьбы с раком в поликлиниках Первой городской больницы 1 февраля можно пройти бесплатные экспресс-осмотры и получить консультации терапевтов, гинекологов и онкологов.
Мужчины могут сдать онкомаркер рака предстательной железы, женщины — пройти маммографию.
— До 40% случаев заболевания раком можно предотвратить. При многих видах болезни существует высокий шанс излечения, но это возможно, в первую очередь, при условии раннего выявления и своевременного лечения, — сообщили в администрации медицинского учреждения.
Желающим принять участие в акции нужно взять с собой паспорт и медицинский полис. Необходимо прийти натощак и сдать анализы.
Медосмотры будут проходить по следующим адресам: пл.Восставших, 1 (поликлиника №1), ул.Супруна, 19 (поликлиника №4), пл.Геннериха, 1 (поликлиника №5).
Справка
Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями отмечается 4 февраля.
Рак — общее обозначение для более ста болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ.