Музеи Крыма и Херсонес договорились о сотрудничестве

Важное для музейного сообщества полуострова событие состоялось 30 января: руководством Херсонесского музея были заключены соглашения о научном и культурном партнерстве с музеем-заповедником «Неаполь Скифский», Бахчисарайским историко-культурным и археологическим музеем-заповедником, а также с Благотворительным фондом «Наследие тысячелетий».

Как сообщила пресс-служба археологического музея-заповедника, договор получит практическое воплощение в ближайшее время. На 2020 год в Херсонесе запланированы три масштабных проекта. Весной — две выставки, на которых предполагается демонстрация экспонатов из так называемой «варварской коллекции» — предметов быта поздних скифов юго-западного Крыма. Значительных результатов ожидают музейщики и от третьего научно-исследовательского проекта, который будет осуществлен совместно с коллегами из Благотворительного фонда «Наследие тысячелетий».

В целом, по словам первого заместителя директора музея-заповедника «Херсонес Таврической» Татьяны Сарапулкиной, все три программы связаны как с историей Херсонеса, так и с историей окружающих его поселений в период античности.