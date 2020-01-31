Крымстат просит навести порядок с номерами домов

С 1 по 31 октября 2020 года будет проходить Всероссийская перепись населения. Это мероприятие проводится на территории Российской Федерации раз в 10 лет по единой государственной статистической методологии в целях получения обобщенных демографических, экономических и социальных сведений.

Подготовка к грандиозному событию, которым будут охвачены все населенные пункты — от столицы до деревенской глубинки, все россияне — от мала до велика, в соответствии с федеральным законом и распоряжением Правительства РФ уже началась.

Одним из важнейших вопросов подготовки являются мероприятия по обновлению адресного хозяйства. Каждый житель Севастополя может помочь в подготовке к переписи, если обратит внимание, в каком состоянии находится номерной знак на его доме или квартире.

Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю напоминает, что поддерживать порядок в адресном хозяйстве требуется всегда, а не только в преддверии переписи. От этого зависит и бесперебойная работа различных служб: медицинской помощи, полиции, почтовой связи, пожарных, работников социальных служб, такси и т.д.