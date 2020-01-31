Дорожная карта освещения дорог нужна для снятия ограничения скорости
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев распорядился разработать дорожную карту по обеспечению освещения дорог. Таким образом он отреагировал на недавнее введение ограничения скорости движения до 40 км/ч на дорогах до Фиолента, бухты Казачья и улицы Индустриальная.
— Договаривайтесь, чтобы временное освещение делать, несмотря на то, что там строительные работы идут. Самый простой способ — ограничить движение, при 40 километрах у нас весь город встанет, все ползать будут, — прокомментировал М.Развожаев.
На вопрос о причинах введенных ограничений и.о.директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Е.Исаков пояснил, что ограничительные меры введены для обеспечения безопасности, в связи с увеличением количества ДТП и числа пострадавших на неосвещенных участках дорог.
— Пока не будет установлено стационарное либо постоянное освещение, по предписаниям и представлениям ГИБДД, департаментом транспорта должны быть введены временные ограничения. Как только появится свет, мы сможем скорость увеличить, — пояснил Е.Исаков.