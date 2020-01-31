Диалог с СТ «Троллейбусник-1» по передаче электросетей поручено продолжить

Садоводческое товарищество «Троллейбусник-1», расположенное на Фиоленте, отказалось передавать свои электрические сети городу. Об этом 30 января на заседании правительства доложил заместитель губернатора Владимир Базаров.

В то же время, он заверил, что в результате замены головной части кабеля надежность сети увеличена.

— Мы предлагали садовому товариществу «Троллейбусник-1» передать эти сети безвозмездно городу, готовы были взять их на баланс и нести затраты по их содержанию, ремонту и приведению в порядок. Но на сегодняшний день получен отказ, они не готовы его передавать, — сказал В.Базаров.

На вопрос врио губернатора Михаила Развожаева, в чем причина, В.Базаров определенно ответить не смог.

— Мы их телефоны передали в Единую диспетчерскую службу на случай аварии, чтобы жители 51-го товарищества, которые к этой ветке подключены, могли им звонить. Чтобы была связь с непосредственными операторами сети, — ответил В.Базаров.

Он также не смог определенно назвать причину опасений садоводов, поскольку тариф вырасти не может, он все расно будет равен городскому. Однако, по его словам, существует множество субъективных факторов.

— Это незаконченная история, потому что там нужно выполнить большой объем работ, в том числе заменить трансформаторную подстанцию, — сказал В.Базаров, после чего М.Развожаев поручил ему продолжать диалог, объясняя людям примерный размер инвестиций, которые необходимо вложить в сети для их развития.