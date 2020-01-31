Больницу №5 обесточило из-за неверной информации о нахождении кабеля

Повреждение основного и резервного электрокабелей, случившееся 30 января и повлекшее обесточивание больницы №5 на проспекте Генерала Острякова, в правительстве Севастополя объяснили неверной информацией по нахождению этого кабеля.

Как сообщалось прежде, обрыв произошел во время строительных работ.

В тот же день на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев поинтересовался причинами случившегося, предположив несогласованность действий на стройплощадке.

— Все было согласовано, в том числе и с сетевиками. Но кабель оказался не в том месте, где предполагалось, и не на той глубине, которая была обозначена в документах. То есть, весь набор ненужной и неправильной информации. Так-то все действия были согласованы, сетевики присутствовали и все документы были оформлены. Сейчас с Севэнерго взаимно регулируется, ни у кого никаких претензий нет, — ответил на вопрос заместитель губернатор Денис Солодовников.

Он же сообщил, что в настоящее время 5-я больница электричеством обеспечена с дизельгенераторов, в том числе и пищеблок. Ремонтом кабеля занимаются.