Автобус №33 будет ходить до вокзала через улицу Горпищенко

Маршрут продлили. Конечная теперь не на 5 км Балаклавского шоссе, а у железнодорожного вокзала.

С 1 февраля изменяется схема движения автобусного маршрута №33. Раньше он ходил от 1-го отделения «Золотой балки» до 5 км Балаклавского шоссе. Теперь маршрут пойдет дальше: через дорогу на Максимову дачу, кольцо с якорем у Сапун-гору, кольцо на Лабораторном шоссе, Дергачи, улицу Горпищенко. Конечная будет на ж/д вокзале.

Расписание автобусного маршрута №33 (отправление):

1-е отделение Золотой Балки: 6.30, 7.25, 8.05, 8.45, 9.25, 10.05, 11.20, 12.00, 12.50, 13.20, 14.50, 15.10, 16.20, 17.10, 17.45, 18.00, 18.20, 19.10, 19.55.

Железнодорожный вокзал: 7.45, 8.45, 9.25, 10.05, 10.55, 11.20, 12.50, 13.30, 14.20, 14.50, 16.15, 16.45, 17.50, 18.40, 19.50.