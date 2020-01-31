Арестованная в Севастополе за шпионаж женщина этапирована в Москву

ФСБ этапировала в Москву для проведения следственных действий Галину Довгополую, которая была арестована в Севастополе по делу о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.

«Довгополая была этапирована в январе этого года в Москву для выполнения с ней ряда следственных действий», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В Лефортовском суде Москвы 24 января ей был продлен срок ареста.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей в отношении Довгополой Галины Павловны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ («Госизмена»), на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 27 апреля», — сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что в Севастополе по подозрению в государственной измене задержана гражданка России, «которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера». Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена» предусматривает до 20 лет лишения свободы).

В конце ноября прошлого года Ленинский районный суд Севастополя заключил Г.Довгополую под стражу.