В сквере у рынка «Чайка» подсвечивают деревья

В сквере на площади Восставших, расположенном между рынком «Чайка» и гостиницей «Крым», подсвечивают деревья.

Как известно, в сквере вместо высаженных в прошлом году, но так и не зазеленевших деревьев, посадили новые. На этот раз, это не каркас южный, ленкоранские акации. Для верности деревья даже оградили вертикальными деревянными брусьями, чтобы уберечь растения от вандалов.

В дополнение к этому на исходе января рабочие занялись устройством подсветки нововысаженных деревьев.

— Делаем красоту, — пояснил «Севастопольской газете» представитель подрядчика Александр. Оказывается, рабочие вернулись для завершения невыполненных тогда работ. На вопрос, почему только сейчас, был получен ответ: мол, есть такое понятие, как недофинансирование.

Сейчас речь идет об установке светодиодных светильников, которые поместят в отверстия зеленых металлических колец, обрамляющих деревья — по четыре вокруг каждого дерева. Другое дело, что теперь для этого приходится устраивать траншеи на газонах и даже частично разбирать плиточное покрытие.

— Потом мы все аккуратно возвращаем на место — и снятый дерн и разобранную плитку, — успокоил Александр. Он предложил посмотреть, как это происходит на деле. Действительно, после прокладки кабеля строители все аккуратно возвращают в исходное состояние. Навести полную красоту рабочие обещают до начала февраля.

Напомним, что реконструкция была проведена в 2018 году по федеральной программе «Комфортная городская среда».