Уплотнительная застройка по улице Репина не согласуется с генеральным планом

Чиновники уверяют, что на участках, выданных в 2010 году под индивидуальную жилую застройку посреди микрорайона многоэтажной застройки, ничего построить не удастся. Но жителям Севастополя нужно быть бдительными.

«Севастопольская газета» сообщала, что между многоквартирными домами на ул.Репина каким-то образом затесались несколько участков для частных коттеджей. Выяснилось, что всего таких участков по четной стороне ул.Репина четыре (Репина, 18-А, 18-Б, 20-А/4 и 20-А/5), да еще один с адресом: пл.50-летия СССР, 4/1. Последний участок находится во дворе пятиэтажного дома с точно таким же адресом!

Один из участков продается на сайте Avito за шесть миллионов рублей, с предложением построить там вовсе не частный дом, а гостиницу.

Все это весьма возмутило жителей примыкающих к уплотнительным участкам многоквартирных домов, откровенно не обрадовавшихся перспективе обретения новых соседей внутри микрорайона, построенного в конце 60-х годов прошлого века.

В проблеме решил разобраться заместитель председателя постоянного комитета Законодательного собрания по градостроительству и земельным вопросам Андрей Куринов, который и вынес вопрос на заседание комитета 29 января.

На заседание пригласили представителей Севреестра и департамента архитектуры, которые объяснили суть происходящего.

Так, по словам начальника отдела обеспечения учетно-регистрационных действий Сев­реестра Дмитрия Антипова, перерегистрация этих участков в 2015 году произошла на основании решения Севастопольской горгосадминистрации от 2010 года, которое, как он сказал, никто не отменял. Таким образом речь идет о так называемых «куницынских» земельных участках, выданных городской администрацией, когда ею руководил Сергей Куницын.

По словам заместителя директора Департамента архитектуры и градостроительства Юрия Блохина, по действующему сейчас генеральному плану данная территория относится к многоэтажной жилой застройке.

— Собственник одного из земельных участков по адресу: ул.Репина, 18-А, обратился в департамент еще в 2018 году. Ему был выдан градоплан, поскольку оснований для невыдачи градоплана у нас нет, — пояснил Ю.Блохин. По словам чиновника, на этом градоплане указана граница земельного участка, но место допустимого размещения объектов капстроительства не указано, то есть участок совершенно пуст, и строить на нем ничего нельзя.

По мнению Ю.Блохина, это должно успокоить жителей района и одновременно насторожить желающих приобретать такого рода участки в заманчиво-привлекательных местах города. А таких предложений в сети немало.

Результатом заседания постоянного комитета заксобрания стало решение направить письмо в департамент архитектуры с просьбой рассмотреть возможность разработки проекта планировки и межевания территории между ул.Репина, ул.Вакуленчука и пл.50-летия СССР.

Еще одним результатом стало решение обратиться в Севгосстройнадзор с просьбой взять под контроль территории, расположенные между этими улицами, с целью недопущения там самовольного строительства.

По словам председателя постоянного комитета заксобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслава Горелова, такого рода куницынские земельные участки могут быть обнаружены и на других городских территориях.

— Ситуация может быть гораздо более масштабной, чем мы сегодня наблюдаем. Опасность заключается в том, что могут быть организованы множественные перепродажи таких участков, и в конце концов появится добросовестный приобретатель, который никакого отношения к незаконности иметь не будет, — сказал В.Горелов.

Он также обратился к севастопольцам с просьбой проверить на кадастровой карте территории, прилегающие к их домам.