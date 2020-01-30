Соглашение по границам осталось утвердить заксобранию

На заседании городского правительства 30 января одобрено соглашение об описании границ между Севастополем и Республикой Крым, подписанное 15 января 2020 года высшими должностными лицами двух соседних субъектов.

— Соглашение содержит координатное, географическое и картографическое описания местоположения границы, которые до подписания соглашения отсутствовал. Существовала условно принятая граница 90 и 91 округов, — представил проект распоряжения и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

По его словам, в результате уточнения местоположения площадь Севастополя в новых границах составит 84,912 тыс.га. Принятие закона позволит внести в реестр сведения о границах между субъектами, а также границы внутригородских муниципальных образований. Также принятие закона позволит продолжить работу по территориальному планированию и утверждению генплана Севастополя.

С другой стороны данное решение будет закреплено соответствующим правовым актом Госсовета Республики Крым.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев обратился с просьбой к присутствующему на заседании председателю заксобрания Владимиру Немцеву с просьбой рассмотреть законопроект о закреплении границ на ближайшем пленарном заседании городского парламента.