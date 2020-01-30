Пассажирка рейса Симферополь – Москва угрожала взорвать самолет

Женщина в приземлившемся в Домодедово рейса Симферополь – Москва авиакомпании S7 заявила о наличии у нее взрывного устройства, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

«При выполнении рейса S7 2008 Симферополь – Москва одна из пассажиров встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства. Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт «Домодедово». Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия», — говорится в сообщении.

Самолет отбуксировали на стоянку. Информация о наличии взрывного устройства у пассажирки не подтвердилась. Все пассажиры (около 200 человек) вышли из самолета и повторно прошли контроль безопасности в терминале аэропорта. Пассажирка, заявившая о наличии взрывного устройства, задержана, с ней работают сотрудники спецслужб. Идет дополнительный досмотр самолета.

Аэропорт работает в штатном режиме.