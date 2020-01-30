Иностранных экспертов и наблюдателей приглашают в Севастополь на выборы

Городская избирательная комиссия будет рада работать на выборах губернатора в 2020 году с международными наблюдателями и экспертами, которые смогут убедиться в законности процесса, сообщил ТАСС глава Севизбиркома Сергей Даниленко.

На этой неделе С.Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь севастопольского избиркома Екатерина Пыркова были внесены в санкционные списки ЕС, Канады и США. В заявлениях канадской стороны и Евросоюза уточняется, что это связано с проведением выборов органов власти в Крыму и Севастополе 8 сентября 2019 года, — на Западе их сочли незаконными. В этот день в обоих регионах были избраны, в частности, парламенты второго созыва.

«У нас абсолютно законные выборы, действующее заксобрание работает и абсолютно легитимно. Запад вообще не вправе делать заключение о законности выборов, тем более, что не присутствовали международные наблюдатели. Досрочные выборы губернатора Севастополя проводятся в сентябре 2020 года. Заявки для получения статуса наблюдателя иностранцам надо подавать в ЦИК России, пока таких заявок не было, но если кто-то проявит желание, то мы готовы с ними сотрудничать, если не в качестве официальных наблюдателей, то в качестве экспертов. Мы будем рады, если к нам приедут наблюдатели, которые посчитают для себя возможным посетить Крымский полуостров, не побоятся санкций», — сказал С.Даниленко.

Он пояснил, что статусы наблюдателя и эксперта дают разные права касательно работы с избиркомом. Международный наблюдатель должен пройти официальную аккредитацию через Центральную избирательную комиссию России, и у него во время выборов есть право посещать избирательные участки, знакомиться с документами, задавать вопросы участникам процесса, а те — обязаны предоставлять ему ответы.

Эксперты — это специалисты в области политики, права, избирательных процессов, и они не могут затребовать закрытые для публичного ознакомления документы или получить их копии, имеют меньше прав, чем наблюдатели, по другим направлениям. Однако, заверил С.Даниленко, горизбирком готов предоставлять экспертам всю информацию, которую возможно обнародовать, и помочь им разобраться в российских законах, касающихся выборов. Такие специалисты уже работали в Севастополе во время выборов президента России в марте 2018 года.

С.Даниленко также сообщил, что внесение в западные санкционные списки не повлияет на работу членов Севизбиркома.

«На моей жизни не скажется никак. В Европу давно не ездил и не собираюсь, никакой необходимости нет, отдыхать хорошо можно и в России. Когда я шел на эту работу, понимал, что это произойдет. Они [Запад] не признают само проведение российских выборов в Крыму и Севастополе, сам факт организации и проведения выборов им не нравится, — но у нас абсолютно законные выборы», — добавил он.