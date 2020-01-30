Детский комплекс остался без электроснабжения

При проведении земляных работ повреждены основной и резервный электрокабели и больница №5 на пр.Ген.Острякова полностью осталась без электроснабжения.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю, 30 января в 12.25 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в ходе земельных работ на территории ГБУЗС «Городская больница №5» произошло механическое повреждение основного и резервного электрических кабелей. Больница оказалась обесточена. Был запущен собственный дизельный электрогенератор медицинского учреждения, подавший энергию на отделение интенсивной терапии, анестезии и реанимации.

Оперативная группа МЧС срочно прибыла на место и вступила во взаимодействие с представителями служб и организаций, задействованных в ликвидации последствий происшествия.

В кратчайшие сроки Севастопольэнерго доставило и ввело в строй два дополнительных генератора: для поликлиники и пищевого блока. Электроснабжение детского комплекса с помощью данных автономных источников восстановлено в полном объеме.

Аварийные бригады Севастопольэнерго привлечены к работам по восстановлению централизованного электроснабжения больницы.

В данный момент в больнице пребывают 194 ребенка, 63 родителя и 53 сотрудника.