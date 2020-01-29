Семья под угрозой, или Трезвый взгляд на закон о семейном насилии

Забота о семье, как ячейке общества, безусловно — одна из главных задач государства. Равно как и защита прав каждого гражданина. Многих прав, в том числе и имущественных.

Я недаром делаю на этом акцент в самом начале статьи, мы еще вернемся к этому. А пока давайте поговорим о самом проекте закона «Ноль профилактике семейно-бытового насилия Российской Федерации», опубликованном на сайте Совета Федерации 29 ноября 2019 года. Подготовку нынешней версии вели три рабочие группы — в Совфеде, Госдуме и Президентском Совете по правам человека (прежнего состава). Рабочую группу Совета Федерации возглавила Галина Карелова. В думской — были представлены депутаты Оксана Пушкина, Татьяна Касаева и Валентина Кулиева, судьи Конституционного суда, представители Следственного комитета и привлеченные общественники.

По мнению Оксаны Пушкиной, главного инициатора и разработчика, закон необходим ввиду распространенности внутрисемейного насилия. Она полагает, что Уголовный кодекс, который «защищает граждан от всех форм насилия», начинает «действовать после совершения преступления» и поэтому не позволяет решить проблему. Помимо того, уголовные дела «по факту избиения жены мужем» возбуждаются полицией неохотно, а пострадавшие женщины в подавляющем большинстве случаев не знают, «как проходить судебно-медицинскую экспертизу и куда вообще нужно обращаться за помощью».

Кроме того, утверждает О.Пушкина, у полиции «нет инструментов, чтобы защитить женщину от супруга-тирана», поэтому для защиты жертв семейного насилия вводятся такие меры, как защитное предписание, на срок действия которого «обидчику могут предложить покинуть квартиру, даже если он является собственником жилья».

Депутат считат, что борьба с причинами домашнего насилия плодов не даст. «Фактически, борясь с причинами насилия, насилие никогда не победить, потому что оно... оно невероятных размеров», — заявляет она.

Бывшая популярная телеведущая, чуть больше года (2015-2016) поработавшая уполномоченной по правам ребенка в Московской области, а ныне депутат Госдумы, уверенно заявляет, что положение дел в семейной сфере страны ей доподлинно известно.

Но так ли это? Да, не все бывает гладко в семейной жизни, ни для кого это не секрет. И ни в одну из эпох семьи не могли похвалиться безмятежным существованием. Достаточно вспомнить фразу Льва Толстого про счастливые и несчастливые семьи. Так как пытаются обезопасить и сделать наши семьи счастливыми О.Пушкина со своими коллегами? Да очень просто, законопроект предполагает наделить представителей НКО и сотрудников полиции возможностью выписывать «охранный ордер» по просьбе одного из членов семьи, согласно которому гражданин может быть выселен из своего жилья во внесудебном порядке. Как это может выглядеть на практике? Супруга, дети, родственники жены, живущие под одной крышей, заявляют о проявлении семейного насилия главой этой самой семьи. После этого товарища отселяют, ни больше, ни меньше. При этом выдается охранный ордер, запрещающий обвиненному в семейных неурядицах, приближаться к своим домочадцам на определенный срок. И такое решение принимает не суд, а некая НКО (некоммерческая организация), деятельностью которой и будут являться мониторинг и принятие мер к семейным скандалистам, а точнее, к самим семьям. Т.е. в нашу семейную жизнь, личные и интимные отношения внедрят новый субъект, имеющий, по сути, неограниченные права на наши имущественные права, наши свободы, диктующий нам правила поведения во внутрисемейной жизни. Подзатыльник, или даже окрик на свое чадо может обернуться для вас публичным обвинением (есть такая формулировка в законопроекте) и, главное, без перспективы примирения сторон (это тоже прописали заботливые законотворцы). Т.е. «забрать заявление» уже не получится — вы лишенец априори. Мало того, написать то самое заявление могут не только члены семьи, но и целая армия соседей, знакомых и привлеченных сочувствующих.

А вспомните из опыта и наблюдений, сколько раз прежде семейные сцены и скандалы вокруг нас заканчивались миром и любовью, прощением и, более того, — отрицанием самих фактов издевательств и побоев, едва дело доходило до принятия мер органами? Сколько жен отказывались от своих слов, стоило только замаячить не то что сроку, а просто административному наказанию в отношении главы или члена семьи? Хорошо ли это?

Можно спорить сколько угодно, но прощение друг друга заложено в самой сути нашей веры. Помните, скольких стоит раскаявшийся грешник? Да и всегда ли верны упреки обеих сторон в семье, всегда ли виноват только один в той или иной ситуации?

В российских законах достаточно статей, которые наказывают тех, кто посягает на нашу честь, достоинство, здоровье и свободу, невзирая на семейное положение и степень родства. Их недостаточно? Не думаю. Скорее практика их применения и контроль за состоянием общественной жизни в государстве ослабели настолько, что причину приходится заменять следствием и нагромождать новые законы, плодить новые органы и общественные организации, которые якобы защитят мир и покой в наших семьях.

Без общественной морали, без веры и идеологических параметров любое государство обречено, а привлечение опричников для решения задач по поддержанию видимого порядка и единообразия ничего не решало прежде и не решит сейчас.

Еще многие аспекты нового законопроекта можно критиковать и доказывать их несостоятельность и вредность для нас с вами и, соответственно, государства. Делать этого тут не стану, достаточно привести имена авторитетнейших людей нашего времени, которые развенчали этот проект: Патриарх Кирилл, замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев, председатель Санкт-Петербургского регионального совета «РВС» Олег Букин, глава думского комитета по делам семьи Тамара Плетнева, многие другие и более 180 общественных организаций России. Наш город ведет свою историю от Херсонеса, в котором, как сказал Владимир Путин, была заложена база на основе «четырех главных составляющих единого национального Русского государства» — единого рынка, общего языка, общей веры и власти князя. И добавил, что это место имеет «уникальное значение для нашего государства, нашего народа и для нашей государственности». Все сказанное можно в равной степени отнести и к Севастополю, имеющему особый, не только федеральный статус в стране. Он — один из оплотов православия, символ нашей веры и истории. Так неужели же мы, его жители, так легко поддадимся на конъюнктурные нововведения, идущие вразрез с нашей религией, с нашим укладом и историей? Неужели в угоду политическим манипуляторам промолчим?

Мое мнение, что в ближайшее время в Севастополе нужно провести широкие общественные слушания по новому законопроекту, в котором примут участие все общественно-политические силы города, юристы, работники правоохранительных органов, представители образования, культуры и науки, его авторитетные жители. Наша точка зрения должна быть известна законодателям страны и президенту.

Голос Севастополя должен быть услышан.

Справка

Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» — проект Федерального закона РФ. Согласно официальной формулировке, он «регулирует отношения, возникающие в сфере профилактики семейно-бытового насилия».

Является предметом острой общественной полемики: сторонники принятия законопроекта считают нынешнюю редакцию слишком мягкой, в то время как противники рассматривают предусмотренные в нем меры как репрессивные и опасаются, что семейно-бытовым насилием можно будет признать «любое нормальное человеческое действие».

Текущий вариант законопроекта опубликован на сайте Совета Федерации 29 ноября 2019 года. До 15 декабря на него принимались отзывы, которых пришло около 11 тысяч.

Законопроект планируется внести в Государственную Думу до конца января.