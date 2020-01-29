Дорогу до Фронтового перекроют на 10 дней

С 26 февраля по 6 марта из-за ремонта вводится временное прекращение движения всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги Верхнесадовое – Фронтовое – Красный Мак.

На этот срок изменят маршруты общественного транспорта. Автобус №45 «пл.Захарова – Фронтовое» будет доходить до с.Пироговка с последующим разворотом в обратном направлении. Автобус №26с «пл.Захарова – Красный Мак» — до конечного остановочного пункта с заездом в с.Фронтовое.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры приносит извинения и просит заранее планировать свой маршрут.