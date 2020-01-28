Украинский суд закрыл уголовное дело в отношении Игоря Кучерявого

«Судья Днепровского районного суда Киева Вера Левко закрыла дело во время подготовительного заседания, поскольку истек срок давности для привлечения Кучерявого к уголовной ответственности», — сообщило агентство ТАСС со ссылкой на украинское издание «Бюро судебной информации».

Адвокат И.Кучерявого во время подготовительного заседания подал ходатайство о прекращении дела в связи с тем, что по нему истек срок давности. Прокурор не возражал против закрытия уголовного дела: «На сегодня прошло более пяти лет, поэтому сторона обвинения не будет возражать против заявленного ходатайства».

И.Кучерявый был задержан сотрудниками Службы безопасности 3 декабря на границе между Крымом и Украиной. Позже он был отпущен на свободу, но уже 6 декабря украинские правоохранители предъявили ему обвинение по факту возможной причастности к организации референдума в Крыму. Обвинение было предъявлено по статье 110 «Посягательство на территориальную целостность Украины».

И.Кучерявый — директор морского агентства Lora&Co, которое оказывает посреднические услуги по трудоустройству моряков за границей, член политсовета Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» и помощник депутата Государственной Думы Дмитрия Белика.