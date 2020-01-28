Предлагают выбрать концепцию озеленения Балаклавы

Балаклавцам предложили решить, какой из трех проектов взять за основу озеленения и благоустройства центральной части Балаклавы.

Варианты концепций разработали молодые архитекторы, принявшие участие в воркшопе под эгидой Союза архитекторов Севастополя. Результат — три варианта предложений выставлены в фойе здания Балаклавской администрации. Каждый местный житель в течение текущей недели сможет изучить представленные концепции, высказать свое мнение и проголосовать за тот или иной вариант.

Еще одну форму обсуждения предложили сами севастопольские архитекторы, разместив варианты на своем сайте для электронного голосования.

По словам председателя Союза архитекторов Севастополя Сергея Комарова, в воркшопе приняли участие три команды, каждая из которых придумала свой вариант озеленения Балаклавы.

— Команды составлены из молодых севастопольцев, а одна даже только из балаклавцев, которые хотели бы сохранить в современном облике памятные для них с детства черты, — рассказал С.Комаров. Он отметил, что среди участников воркшопа есть молодые члены Союза архитекторов, студенты архитектурных факультетов, ландшафтные дизайнеры, социологи. Причем в данном случае важно даже не архитектурное образование, а наличие интересных идей, привлекательных своей неординарностью и непривязанностью к шаблонам.

Публичные обсуждения продолжатся 2 февраля, но уже в Севастополе, где по итогам мнений балаклавцев из представленных концепций будут выделены самые удачные идеи, которые лягут в основу технического задания для проектировщиков.

— Предполагается, что в Балаклаве появится целая система скверов, а заранее подготовленное техническое задание позволит ускорить переход к этапу проектирования и формированию команды компетентных проектировщиков, — прокомментировал происходящее С.Комаров.

При работе над концепциями молодые архитекторы опирались на мнение экспертов, среди которых заслуженный балаклавец и общественный деятель Андрей Соболев.

По его мнению, при выборе растений для озеленения целесообразно делать акцент на хвойные породы. Их адаптивность к балаклавскому климату проверена веками. К тому же крымские сосны, туи и кипарисы очень дополняют и гармонизируют ее южный облик.