На площади Лазарева откопали трамвайные рельсы

На центральной клумбе площади Лазарева 27 января строители, ведущие реконструкцию Большой Морской, обнаружили рельсы. О находке незамедлительно сообщили в управление охраны объектов культурного наследия. Его специалисты вечером того же дня выехали на место.

Как рассказала заместитель начальника управления охраны объектов культурного наследия Ирина Масликова, обнаруженные рельсы пока можно считать трамвайными «предположительно». Более точную характеристику смогут дать археологи после детального изучения находки.

— К специалистам, обладающим соответствующей квалификацией, уже обратились, поскольку только они, изучая исторические первоисточники и карты, могут сказать, что здесь было до войны. В настоящее время ведутся переговоры. Хотелось бы, чтобы это были местные специалисты, которые знают специфику города, — ответила на вопрос «Севастопольской газеты» И.Масликова.

По ее словам, о сроке приостановки работ пока сказать ничего нельзя, все зависит от насыщенности культурного слоя и от площади, которая подвергнется археологическим исследованиям.

— На участке, где обнаружена находка, будут приостановлены работы, а сам участок будет огражден на период проведения исследований. Подрядной организации необходимо будет заключить договор со специализированной организацией для изучени найденного объекта. После этого работы можно будет продолжить, — сказала И. Масликова.

Она выразила надежду, что исследование находок никак не повлияет на общие сроки реконструкции и сдачу реконструируемой улицы и площади, пообещав регулярно актуализировать информацию. А кедр, что украшает центр площади Лазарева, останется на своем месте.

По словам руководителя пресс-службы правительства Севастополя Анны Малышко, к исследованиям будут подключать археологов, которые сейчас проводят исследования на площади Ушакова.

Первый трамвай появился на улицах Севастополя 29 августа 1898 года.

Во время Великой Отечественной войны была уничтожена и повреждена почти половина трамвайных путей. При восстановлении города решили запустить троллейбусы. Рельсы, которые остались, сняли и передали Евпатории для ремонта трамвайных линий.