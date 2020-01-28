Крымские власти решили навести чистоту на обочинах

Наличие мусора по обочинам автомобильных дорог республиканского значения, заездных карманов, в видовых местах, расположенных на трассах полуострова, наносит большой урон туристической привлекательности Республики Крым. Об этом заявил крымский премьер Юрий Гоцанюк на рабочем совещании по указанной проблеме.

«Необходимо закрепить ответственных лиц за контролем и уборкой этих территорий на постоянной основе. Уже на этой неделе проведем инспекционный выезд с привлечением специалистов Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минкурортов, Минэкологии, Службы автомобильных дорог, глав муниципалитетов, в ходе которого выявим все несанкционированные свалки вдоль трасс», — цитирует Ю.Гоцанюка пресс-служба правительства РК.

Кроме того, на совещании говорилось о том, что ежегодно в летний период особенно остро стоит вопрос с обеспечением уборки участков морского побережья, расположенных за границами населенных пунктов и используемых автотуристами в рекреационных целях. Будут определены лица, ответственные за санитарную очистку этих территорий, пообещали в крымском правительстве.