ЕС внес в черный список Алтабаеву, Немцева и Развожаева

Евросоюз расширил санкционный список российских чиновников за проведение выборов в Крыму и в Севастополе в сентябре 2019 года.

Евросоюз внес в черный список по Крыму еще семь человек: врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя заксобрания Владимира Немцева, члена Совета Федерации от Севастополя Екатерину Алтабаеву, руководителя горизбиркома Сергея Даниленко, его заместителя Лидию Басову, секретаря избирательной комиссии Севастополя Екатерину Пыркову и премьера правительства Крыма Юрия Гоцанюка.

Информация об этом опубликована в Официальном журнале Евросоюза.

Согласно документу, санкции введены «за проведение так называемых местных выборов 8 сентября 2019 года» в Крыму и Севастополе, которые ЕС продолжает считать «нелегально аннексированными».

«Прекрасно всегда понимал, с чем связана работа в Севастополе, и, как много раз говорил, с гордостью выполняю задачи, поставленные Президентом», — прокомментировал эту новость врио губернатора Севастополя М.Развожаев.

По словам В.Немцева, санкции совершенно никак не повлияют на его жизнь.

«За рубеж я не собирался, в России очень много красивых и замечательных мест, где можно отдохнуть всей семьей, а замораживать у меня нечего, никаких активов за границей у меня нет», — сказал спикер севастопольского парламента.

Евросоюз в 2014 году ввел санкции в отношении РФ в связи с воссоединением Крыма с Россией. Для должностных лиц из РФ введен запрет на въезд в государства ЕС, заморожены их заграничные банковские активы, если таковые удалось обнаружить.