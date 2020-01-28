Балаклавское рудоуправление заявило о захвате его территории и имущества

«В настоящее время осуществляется попытка захвата территории и имущества АО «Балаклавское РУ» частным охранным предприятием, говорится в информации, распространенной пресс-службой предприятия.

Приводим его текст полностью:

«С 30 декабря 2019 года сотрудниками иногородней частной охранной структуры — ООО «ЧОО «Авангард» (г.Симферополь, генеральный директор Швецов А.Е.), нанятыми ООО «Доломит» (генеральный директор Корнеев В.В.), перекрыто движение по внутренней дороге АО «Балаклавское РУ», по которой происходит отгрузка готовой продукции предприятия.

ООО «Доломит», ссылаясь на договор о якобы уборке мусора, подписанный главой внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ Евгением Бабошкиным, фактически пытается захватить территорию и имущество (готовая продукция и техника) АО «Балаклавское РУ» на сумму в десятки миллионов рублей.

Вследствие данных противоправных действий ООО «ЧОО «Авангард» и ООО «Доломит», Балаклавское рудоуправление лишено возможности производить поставку продукции потребителям, в том числе и на объекты ФЦП, дороги, школы, больницы, детские сады, ремонт Большой Морской. Подрядчики АО «Балаклавское РУ» с 30 декабря 2019 года вынуждены прекратить свою деятельность и остановить производство, поскольку не могут платить зарплату своим работникам.

30 декабря АО «Балаклавское РУ» официально обратилось в правоохранительные органы, в том числе в полицию и Росгвардию, с заявлением о незаконной деятельности ООО «ЧОО «Авангард» и ООО «Доломит», которые заблокировали дорогу, имущество и территорию предприятия (склады готовой продукции). Правоохранительные органы проводят проверку.

Рудоуправление благодарит сотрудников Балаклавского райотдела полиции за оперативное реагирование на ЧП накануне Нового года, когда 31 декабря 2019 года сотрудники иногородней частной охранной структуры — ООО «ЧОО «Авангард» находились в состоянии алкогольного опьянения, курили рядом с открытой канистрой наполненной бензином, при заправке бензогенератора, в непосредственной близости от имущества и техники АО «Балаклавское РУ».

АО «Балаклавское РУ» официально заявляет:

— заключение главой внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ Евгением Бабошкиным с ООО «Доломит» (генеральный директор Корнеев В.В.) договора по якобы уборке мусора на территорию, границы которой пересекают земельные участки, находящиеся в пользовании у предприятия, уже привело к затруднению осуществления АО «Балаклавское РУ» хозяйственной деятельности;

— в настоящее время ООО «Доломит» незаконно заблокировало дорогу, обеспечивающую проезд к готовой продукции и оборудованию, находящемуся на вышеуказанных земельных участках Балаклавского рудоуправления, что привело к причинению АО «Балаклавское РУ» убытков;

— действия ООО «Доломит» ставят под срыв выполнение условий Специального инвестиционного контракта, заключенного между АО «Балаклавское РУ» и правительством Севастополя, а также своевременные поставки продукции предприятия на жизненно важные объекты в Севастополе и Республике Крым;

— АО «Балаклавское РУ» официально обращается к прокурору города Севастополя и в правительство Севастополя в лице губернатора с требованием обеспечить законные права предприятия на территорию и имущество».

Справка

АО «Балаклавское РУ» — градообразующее предприятие Балаклавского района и бюджетообразующее предприятие Севастополя.

Рудоуправление является основным поставщиком продукции на Крымский содовый завод и строительных материалов на инфраструктурные объекты Севастополя и Республики Крым — Крымский мост, дороги, федеральная трасса «Таврида», реконструкция аэропортов в Симферополе и Севастополе.

В рамках подписанного в 2017 году между АО «Балаклавское РУ» и правительством Севастополя специального инвестиционного контракта, предприятие за счет собственных средств производит реконструкцию, направленную на перспективное развитие Балаклавы.

Коллектив предприятия насчитывает около 600 человек. Выплата заработной платы производится регулярно и в полном объеме. На предприятии действует Коллективный договор, который неоднократно признавался лучшим в Севастополе, активная профсоюзная организация.

АО «Балаклавское РУ» только по итогам работы за 2018 год перечислило в бюджеты всех уровней более 480 млн рублей. Кроме того, в 2018 году предприятие оказало благотворительную помощь общественным и муниципальным организациям региона на общую сумму более 25 млн рублей.