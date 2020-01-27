В онкодиспансере провели первый сеанс лучевой терапии

Пока это единственный ускоритель на полуострове. Лучевую терапию на нем могут проходить до 25 пациентов в день. Процедура занимает от 5 до 15 минут. Это современный аппарат с широким спектром возможностей, которые можно реализовать для разных форм заболеваний и в разных клинических ситуациях. Сейчас первая задача — предоставление лечения пациентам, живущим в Севастополе. В дальнейшем онкодиспансер может начать прием и больных из Крыма.

— Если говорить честно, то устанавливать один аппарат нельзя. Их должно быть как минимум два, — объяснил главврач онкологического диспансера Василий Ощепков. — Во-первых, потому что это тонкая техника имеет свойство выходить из строя. И то, что у нас один аппарат, это даже на самом деле страшновато. Я очень надеюсь, что в Крыму тоже запустят ускоритель. Тогда у нас появится возможность, в случае неполадок, заменять друг друга. На сегодняшний день очередь на лучевое лечение очень большая. А в Крыму она еще больше.

Предполагается, что в новый онкодиспансер, который обещают построить на Фиолентовском шоссе, поставят второй такой аппарат.

— На 250 тысяч населения должен быть один вот такой ускоритель. Конечно, пока в России эта норма не выполняется, но с учетом национальных проектов, которые у нас развиваются, мы эту проблему должны решить, — пообещал вице-губернатор Александр Кулагин. По его словам, новый онкоцентр в Севастополе построят к 2024 году.

Медицинский линейный ускоритель электронов для дистанционной лучевой терапии поступил в севастопольский онкологический диспансер еще в 2016 году. Долгое время по разным причинам его не могли ввести в эксплуатацию. В конце прошлого года аппарат установили и наладили. Тогда главврач онкодиспансера В.Ощепков обещал, что первого пациента примут в конце года. Но это случилось 27 января. Первый пациент Вячеслав Сотлев получил два лечебных грея (доза излучения) из 54-х ему прописанных на полный курс лечения.

— Чувствую себя нормально. Очень рад, что у нас появилась такая аппаратура, — сказал он после процедуры.

Журналистам показали, как с нескольких полей пациенту подавалась разовая доза лучей.

— Пациент получил два грея излучения. Всего он получит 54 грея. 44 на весь малый таз и еще 10 греев дополнительно на само образование и ближайшие лимфоузлы. После этого опухоль должна стать резектабельной и будет проведена операция по ее удалению, — прокомментировал показательную процедуру радиотерапевт онкоцентра Николай Тимофеев. —- Возможно, впоследствии и проведение химиотерапии, но это решит консилиум.

Справка

Медицинский линейный ускоритель электронов Elekta Infinity относится к пятому поколению цифровых систем для дистанционной лучевой терапии. Полная автоматизация рабочего процесса сокращает время лечения и полностью исключает ошибки в процессе облучения, вызванные человеческим фактором.