Пляж «Золотой» отдали оператору из Рыбинска

Рыбинцы готовы инвестировать в балаклавский пляж в ближайшие 5 лет 2,59 млн рублей.

Уставной капитал ООО «Центр» составляет 10 000 рублей, основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

К дополнительным видам деятельности предприятия относятся работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, производство мебели для офисов и предприятий торговли, разработка строительных проектов, деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания и даже подача напитков.

Интересный факт: в настоящее время главой Рыбинска является Денис Добряков, тот самый, что с декабря 2014 года по июнь 2015 года занимал пост заместителя губернатора Севастополя по городскому хозяйству.