Главному архитектору Севастополя продлили домашний арест

Глава департамента архитектуры Севастополя Александр Моложавенко останется под домашним арестом до марта 2020 года.

«26 января продлили до 1 марта», — сообщили ТАСС в Киевском районном суде Симферополя.

А.Моложавенко является фигурантом нескольких дел о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он, будучи в должности директора Департамента архитектуры и градостроительства, незаконно выдавал разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, в том числе жилых домов.

А.Моложавенко был задержан 16 октября 2019 года. С 18 октября он находится под домашним арестом.