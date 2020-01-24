Восемь студентов госпитализированы с гастроэнтеритом

Информацию о госпитализиции 8 студентов Института ядерной энергии и промышленности в Севастопольскую инфекционную больницу с диагнозом гастроэнтерит подтвердил 24 января заместитель директора департамента здравоохранения Владислав Нусинов.

— В ночь с 22 на 23 января в Севастопольскую инфекционную больницу поступили 4 студента с симптомами гастроэнтерита. Это были студенты из Института ядерной энергии и промышленности. Днем 23 января поступили еще четверо, — сообщил журналистам В.Нусинов.

По его словам, у заболевших взяли все необходимые анализы, один из студентов уже покинул медучреждение и ушел домой. Роспотребнадзор проводит расследование. Замруководителя горздрава также сообщил, что заявления, прозвучавшие в соцсетях о том, что речь идет о массовом отравлении, не соответствует действительности, посколько понятие «массовости» начинается с 10 человек.

В свою очередь, проректор Института ядерной энергии и промышленности Денис Ярыгин сообщил, что по случившемуся факту проводится проверка сразу несколькими ведомствами, в том числе Роспотребнадзором и Следственным комитетом.

— Причины выясняются. Других случаев заболевания в университете зафиксировано не было. Со всеми университетскими службами, а также с преподавателями и студентами проведена беседа, — проинформировал проректор.

По его информации, заболевшие питались в разных местах. Сейчас работает комиссия, собраны все необходимые материалы. С каждым из заболевших проведена беседа терапевтом. Ждем результатов, — дополнил Д.Ярыгин.