В 2020 году обучат вдвое меньше пенсионеров и предпенсионеров

В 2020 году запланировано профессионально обучить 139 пенсионеров и предпенсионеров, что вдвое меньше, чем в 2019 году.

В правительстве Севастополя 23 января утвердили новый порядок организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2020 году лиц в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионеров.

Как пояснил директор Департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко, обучение лиц предпенсионного возраста проводится в рамках национального проекта «Демография».

— Сколько у нас предполагается людей в возрасте 50 лет и старше обучить за 3 года на деньги, которые предоставлены нам по федеральному проекту? — поинтересовался врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

— У нас план на три года, всего 417 человек. В 2020 году запланировано обучить 139 человек, период обучения — 3 месяца, средняя стоимость курса профобучения 53,4 тыс рублей, — рассказал С.Борисенко. По его словам, стипендия в процессе обучения составляет 12 130 рублей, она не входит в стоимость обучения и выплачивается дополнительно.

Всего на программу «Демография» запланировано 32 млн рублей.

Между тем, в октябре 2019 года сообщалось, что по федеральной программе направлено на обучение 292 человека. Тогда же прозвучало, что даже такое количество желающих не позволили реализовать выделяемые средства в полном объеме.











