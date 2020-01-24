На дорогах на Фиолент и в Казачью ограничат скорость движения до 40 км/ч

Департамент транспорта Севастополя вводит ограничение максимальной скорости движения до 40 км/ч на автомобильных дорогах, ведущих на Фиолент, в Казачью, от Фиолентовского кольца до ул.Вакуленчука и на ул.Индустриальной.

В приказе департамента эти участки дорог названы так:

— Севастополь – порт «Камышовая бухта» – мыс Фиолент;

— Севастополь – порт «Камышовая бухта» – бухта Казачья;

— Фиолентовское шоссе – порт «Камышовая бухта» до ул.Вакуленчука;

— ул.Индустриальная.

Как сообщили «Севастопольской газете» в департаменте, сделано это на основании представления ГИБДД — Госинспекция считает эти участки дорог не соответствующими условиям безопасности. А действовать ограничение скорости будет, пока там не появится освещение...

Вопрос, почему на таких опасных дорогах и разметка еле видна, в департаменте парировали, что соблюдают сроки и регламент ее нанесения.