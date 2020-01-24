Для Балаклавской марины выполнили инженерные изыскания

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам рассмотрения результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на создание яхтенной марины в Балаклавской бухте.

Генпроектировщик — ООО «Стройгазмонтаж», сообщила пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Марину на 600 судов планируется создать согласно поручению Президента России Владимира Путина в рамках гражданского развития территории Балаклавской бухты. Для этого необходимо провести очистку и углубление дна бухты, расчистку дна прибрежной полосы, инженерную подготовку территории. Также будут реконструированы причалы общей длиной 1941 метр, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения набережных бухты.

Балаклавская бухта находится на юго-западном побережье Крымского полуострова в пределах Севастополя. Расположение бухты делает ее удобной для швартовки и размещения судов, поскольку здесь не бывает штормов.

Балаклава привлекает туристов живописной местностью, окрестными пляжами и древней историей: здесь находятся руины генуэзской крепости Чембало, построенной в 14 веке, в 50-х годах 20 века бухта служила местом размещения базы советских подводных лодок.