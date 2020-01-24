Дети-сироты смогут бесплатно посещать театры и спортивные мероприятия

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут бесплатно посещать городские учреждения культуры и спорта. Постановление об этом принято на заседании правительства 23 января.

Как пояснила директор департамента образования Елена Богомолова, документ касается детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам учреждений культуры и содержащихся за счет бюджета Севастополя.

— Дети-сироты, которые обучаются в высших учебных заведениях на очной форме обучения и в наших средних профессиональных учреждениях, смогут посещать организации культуры и спорта бесплатно в формате групп и в индивидуальном порядке. Этот порядок установлен на период обучения до 23-24 лет, — пояснила Е.Богомолова.

Она также уточнила, что при индивидуальном посещении нужно просто обратиться в кассу, предъявив удостоверение. Если это дети до 14 лет, то должны быть сопровождающие лица, если старше 14, они смогут самостоятельно и бесплатно посещать театральные постановки и спортивные мероприятия.