Депутаты хотят разобраться с уплотнительной застройкой на улице Репина

Заместитель председателя постоянного комитета Законодательного собрания по градостроительству и земельным вопросам Андрей Куринов намерен принять меры для прекращения уплотнительной застройки в районе ул.Репина, 18. Данный вопрос депутат вынес на рассмотрение профильного комитета, сообщила пресс-служба Севастопольского городского отделения ЛДПР.

«Ко мне обратились жители ул.Репина, 18. В непосредственной близости от их придомовой территории нарезали несколько земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, хотя это исторически сложившийся район многоквартирной застройки», — рассказал А.Куринов.

Жители обнаружили на сайте «Авито» объявление о продаже одного из участков, после чего они забили тревогу, объяснил депутат. Участки нарезаны у жилого дома и граничат со школой №24. Уплотнительная застройка не только ущемит интересы жителей микрорайона, но и создаст дополнительную нагрузку на коммунальные сети.

По итогам заседания комитета было принято решение провести расширенное заседание комитета по градостроительству и земельным вопросам, пригласив на него представителей Департамента имущества и земельных отношений, Департамента градостроительства и архитектуры и Севреестра.

Участок на ул.Репина продается через агентство, которое хочет за него шесть миллионов рублей. Шесть соток расположены на косогоре внутри микрорайона, и к ним ведут лишь пешеходные дорожки. В объявлении прямо говорится, что на участке, предназначенном под частный дом, можно построить гостиницу.