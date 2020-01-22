Восточный гороскоп-2020

На Востоке Крыса (Мышь) на хорошем счету: трудолюбивая, семейная и хозяйственная, экономная, хитрая. Она никогда не тратит деньги на ветер, много работает и уважает семейные ценности. Это значит, что наступает хорошее время для того, чтобы вступить в брак, найти партнера для серьезных отношений, устранить проблемы в семье. Успеха достигнут все, кто много и упорно работает, ставит реалистичные цели и не бросает дела на полпути.

В 2020 году Крыса будет не простая, а Белая Металлическая. Ее цвет символизирует чистоту помыслов, металл — силу воли и целеустремленность. Важно мыслить четко и ясно, не использовать обман и манипуляции, идти к цели напролом. Только решительных и активных ждет успех, остальные — останутся за бортом.

Во время правления Белой Металлической Крысы повезет всем, кто обладает схожими с ее качествами: Быку, Кабану, Собаке, Лошади, Кролику. Остальным будет не так сладко, особенно Змее и Овце. Но если они станут уважать ценности хозяйки, то год будет успешным. Просто то, что другие получат по счастливому стечению обстоятельств, им придется добывать трудом.

1. Крыса (Мышь)

Вот уж кому повезет в 2020 году, так это хозяйке года. Все, что она задумает под Новый год, непременно сбудется, так что дело за малым — списком целей. Белая Металлическая Крыса будет щедрой рукой подсыпать своим подопечным плюшки, особенно яркими будут победы в апреле-мае и августе. А осенью жизнь вообще кардинально изменится к лучшему.

Везучими Крысы будут не только в делах, но и в любви, особенно весной. Они будут двигать горы на любовном фронте и успеют все, что остальным не удастся за пятилетку.

2. Бык

Быки — любимчики хозяйки года. Они будут заниматься тем, что им нравится, проводить время там и с теми людьми, которые им по душе. Все перемены в жизни Быков будут только к лучшему. Финансового благополучия им нужно ждать в октябре-ноябре.

В 2020 году Быки решат махом выполнить свой жизненный план. Одинокие начнут активно искать партнера, с которым можно будет строить дом, сажать дерево и воспитывать сына. Те, кто в отношениях, будут готовы сделать следующий шаг для их развития.

А вот семейных потянет налево, в какой-то любовный треугольник, но они одумаются раньше, чем тот станет бермудским.

3. Тигр

Тигров в 2020 году будет штормить. Им придется заново выстраивать границы в отношениях с окружением, и этот процесс не будет тихим и мирным. То тут, то там будут вспыхивать конфликты, которые придется активно тушить. В феврале-марте у Тигров появятся возможности для профессионального роста, во второй половине года будет много интересных событий, вызовов и проектов.

Одинокие и семейные Тигры будут делать одну и ту же ошибку — работа на первом месте, а дом на последнем. Белая Металлическая Крыса не спустит им подобное с рук. Так что лучше в течение года уделять внимание своим партнерам в отношениях.

4. Кролик (Кот)

Кролики на хорошем счету у Крыс, так что 2020 год пролетит легко и незаметно. Белая Металлическая Крыса по достоинству оценит их исполнительность и не станет подсыпать забот. На работе будет тихо и спокойно, периодически будут подворачиваться непыльные подработки. Звезды не советуют Кроликам вступать в битву за место под солнцем, сейчас лучше работать для души, чем ради денег.

Кролики, которые давно хотели устроить свою личную жизнь, в 2020 году получат все карты в руки. События на любовном фронте будут развиваться так быстро, что многие подойдут к концу года в статусе невесты (жениха). Семейные же погрузятся с головой во второй медовый месяц, будет много страсти, но в пределах разумного. Главное, чтобы она не выплеснулась в скандалы.

5. Дракон

Для Драконов 2020 год будет невероятным. Они окажутся в центре внимания, будут яркими и ослепительными — все, как они любят. Но в этой бочке меда есть и ложка дегтя — Белая Металлическая Крыса ничего не даст даром, всего придется добиваться упорным трудом. Все, кто не будет сидеть сложа руки, в сентябре-октябре смогут собрать довольно неплохой урожай.

Семейным Драконам и тем, кто в отношениях, понадобится поддержка семьи. Именно дом станет для них тем местом силы, где они будут черпать энергию, жаловаться на требовательное начальство и коварных коллег. Одинокие Драконы смогут устроить свою личную жизнь, но только при условии, что смирятся с тем, что ради отношений надо немного поступиться личной свободой.

6. Змея

Змея Крысе — не товарищ, так что всех представителей знака ждут испытания. Белая Металлическая Крыса будет подсыпать им забот, а они только и делать, что их расхлебывать.

Непросто будет в первой половине года, Змее будет казаться, что ее притесняют и задвигают, будут вспыхивать конфликты. Чуть тише станет к осени, но только для тех, кто удержал себя в ежовых рукавицах спокойствия.

В 2020 году Змее будет откровенно не до любви, но любить и быть любимыми «придется». Весной одиноких ждут интересные знакомства, но их ворчливое настроение может распугать всех претендентов на руку и сердце. В конце года Змеи подобреют и закрутят роман. Семейные и те, кто в отношениях, будут целый год выяснять отношения и «пить кровь» своих домочадцев.

7. Лошадь

Год Белой Металлической Крысы будет для Лошади одним из лучших. Она много и упорно работала, так что наступает момент собирать богатый урожай. В 2020 году многих ждут повышение, прибавка к зарплате, приглашение на более интересное место работы. Лошадь уйдет в работу с головой, так что к концу года подойдет счастливой, но совершенно выбившейся из сил.

На личном фронте Лошадь также будет активной. Ей хватит сил и времени на все, и на работу, и на похождения. Особенно богатой на романтичные приключения обещает быть весна. Возможно знакомство, которое перерастет в серьезные отношения на годы. Тем, кто в отношениях, захочется искры, они начнут смотреть по сторонам и примерять на себя любовные треугольники.

8. Овца (Коза)

Год Белой Металлической Крысы для Овец будет или хорошим, или плохим. Зависит это только от них самих. Главная проблема Овец в том, что они не любят тяжело работать, а тратить денежки любят, что точно не понравится трудолюбивой и экономной хозяйке года. Так что она целый год будет подбрасывать Овцам испытания в надежде, что сможет их перевоспитать.

В любви Овцам повезет чуть больше, чем в деньгах. Одиноким Белая Металлическая Крыса сулит интересное романтическое знакомство — скорее всего, весной или летом. Семейным и Овцам, которые в отношениях, советуем немного распустить вожжи, иначе партнер устроит бунт. Это особенно важно для тех отношений, где за прошлые годы скопились усталость и раздражение.

9. Обезьяна

Обезьяна целый год будет бегать за журавлями, летающими в небе, в то время как Белая Металлическая Крыса станет настойчиво предлагать ей синиц. В какой-то момент хозяйка года устанет, и тогда Обезьяна останется, как та старуха в сказке у разбитого корыта: ни журавлей тебе, ни синиц. Так что хорошим 2020 год будет только для тех, кто сможет усмирить свои амбиции и спуститься с небес на землю.

В любви тоже будет не все так гладко. Год Белой Металлической Крысы хорош для флирта, романтических знакомств и романов, но не гарантирует, что на пути повстречается принц на белом коне, а не злой дракон. Обезьянам надо быть внимательными: не слушать сладкие речи, а смотреть на реальные дела. Семейным и тем, кто в отношениях, надо стать мягче и менее требовательными.

10. Петух

Петухи с первых дней нового года окажутся на одной волне с его хозяйкой. Крысе придутся по душе их оптимизм и умение держать нос по ветру. Петухи станут просто незаменимыми на работе, что еще больше их вдохновит. К концу года начальство поймет, что надо дать Петуху должность или деньги, иначе ценный сотрудник улетит.

В любви Петухам повезет чуть меньше, чем в деньгах. Хозяйка года будет давать им не меньше возможностей, чем другим, но они вряд ли это оценят. Одинокие Петухи будут воротить носом и перебирать варианты, семейные — считать, что они достойны большего. С таким настроением вряд ли у них получится что-то построить. Тут бы не разрушить то, что есть.

11. Собака

Год для Собак будет непростым, но плодотворным. Они будут разрываться между желанием оставить все как есть и выйти из зоны комфорта, чтобы принять вызов. Второй вариант предпочтительнее, ведь в год Белой Металлической Крысы лень и прокрастинация считаются наибольшими из зол. Но даже если Собака решит остаться в своем домике, Крыса быстро ее оттуда выпроводит.

Приоритет для всех в 2020 году — семья и дом. Многие Собаки поймут, что их личная жизнь далека от той, о которой они мечтали, и начнут что-то делать. У одиноких будут шансы встретить свою вторую половинку в течение всего года. Семейные и те, кто в отношениях, смогут вернуть гармонию в отношения, а если поймут, что спасать там нечего, решатся на то, чтобы поставить точку.

12. Кабан (Свинья)

В 2020 году Кабан будет наслаждаться жизнью. Белая Металлическая Крыса будет однозначно его холить и лелеять. Ей нравя0тся его дипломатичность, умение доводить начатое до конца, готовность выслушать и дать ценный совет. К тому же многие работали в поте лица прошлый год, так что вполне заслуженно получат медаль и почетную грамоту.

Кабанам в 2020 году нельзя терять ни минуты, чтобы получить все то, о чем они давно мечтали. Особенно везти им будет в любви. Но даже в год Белой Металлической Крысы надо внимательно отбирать претендентов на руку и сердце, чтобы отсеять альфонсов и прочих персонажей.

Справка

итайский новый год, который в дословном переводе называется Праздник весны, с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае. По мнению китайцев, в этот первый весенний день происходит пробуждение природы, оживают земля и хранимые ею ростки жизни.

Китайский Новый год часто неофициально называют «лунным новым годом», поскольку он является производным элементом лунно-солнечного китайского календаря, а его дата определяется на основе лунных фаз. Он приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшемуся после зимнего солнцестояния (то есть на второе новолуние после 21 декабря). В григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля.