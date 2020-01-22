Проспект Генерала Острякова разрыли из-за реконструкции водовода

До конца 2021 года должна быть проведена реконструкция водовода, идущего с пр.Генерала Острякова до ул.Пожарова. Работы уже начались.

Реконструкция проводится в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года», заказчик работ — ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства».

Стоимость контракта, который по конкурсу выиграло ООО «Аквапрув», — 465,17 млн рублей.

Точкой начала работ является участок у дома №90 проспекта Генерала Острякова, окончанием — ул.Пожарова, в районе цирка. Общая протяженность водовода около 4 км, диаметр — 630 мм.

Водовод разделен на четыре участка. Первый проходит по пр.Генерала Острякова, ул.Н.Ониловой, Хрусталева. Второй — по ул.Кожанова, третий — от ул.Ковпака до ул.Харьковская. Четвертый участок — от ул. Мечникова, вдоль ул.Стрелецкий спуск до существующего колодца в районе пересечения с ул.Пожарова, напротив цирка.

«Протяженность первого участка, на котором уже приступили к выполнению работ, составляет ориентировочно километр», — объяснил директор ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Денис Водопьянов. — Этот объект не предполагает открытый способ прокладки трубопровода. Мероприятие реализуется в рамках новой, альтернативной технологии санации — это непосредственный ремонт существующей трубы».

На участке к началу весны положат байпасную (обводную) линию. Старую трубу выкапывать не будут: на ее внутреннюю поверхность нанесут полимерный быстроотверждаемый материал. Так же ремонтировали водовод на ул.Ковпака.

Для ремонта придется на проезжей части проспекта Генерала Острякова вырыть шесть рабочих котлованов, размером три на три метра. По факту завершения работ водовод будет продезинфицирован и водоснабжение будет возвращено на существующий водовод. Байпасную линию разберут и начнут работы на следующем участке.

Уже разработана схема организации дорожного движения на пр.Генерала Острякова на время производства работ. После согласования ее опубликуют. Но уже сейчас можно предположить, что проезжая часть проспекта будет значительно сужена.

Существующий водовод эксплуатируется водоканалом с 1964 года.

Кроме этого водовода в 2020 году начнут реконструкцию 2,5-километрового водовода от ул.Лазаревская, 9, до пл.Ушакова. Он проходит по улицам Лазаревская, Героев Севастополя, Причал №113, Исторический бульвар, пл.Ушакова.

Третий объект — 4-километровый водовод ВУ-7 — от ул.Лазаревская через улицы Мельника, Багрия и Будищева.

Их реконструкция будет производиться двумя способами: санацией старой и укладкой новой трубы на глубину 2,5 м.