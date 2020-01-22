Присвоено звание «Народный художник Крыма»

Флотский художник стал первым обладателем высшего почетного звания Республики Крым в области изобразительного искусства.

Торжественное мероприятие по присвоению звания прошло в Симферополе и было приурочено ко Дню Республики Крым.

С.Шевченко более 30 лет является военнослужащим Черноморского флота, проходил службу на гвардейском ордена Нахимова ракетном крейсере «Москва» и других кораблях флота, принимал участие в дальних походах, создании «Морской галереи Черноморского флота», оформлении музея боевой славы эскадры ЧФ, является организатором и участником выставок картин севастопольских художников на Черноморском флоте.

Работы художника представлены батальными сценами, символическими композициями, отражающими историю Севастополя и Черноморского флота, портретами и пейзажами.

Мастерская художника расположена в одной из воинских частей ЧФ. В настоящее время С.Шевченко работает над живописным полотном, посвященном 75-й годовщине Великой Победы, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.