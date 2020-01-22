Показали технику и целую армию специалистов

Пожарно-техническую выставку на площади Нахимова 22 января приурочили к подведению итогов работы структур МЧС Севастополя за 2019 год.

Гостям и жителям города продемонстрировали аварийно-спасательные автомобили, оборудование и пожарное техническое вооружение, амбулаторный мобильный медицинский комплекс и другую технику.

Журналистам рассказали, что в прошлом году структуры ГУ МЧС по Севастополю пополнились двумя новыми поисково-спасательными катерами «Мастер Про» для патрульной службы и пожарной автолестницей «АЛ-30» на базе КамАЗа. Она предназначена для тушения пожара и эвакуации людей с высоты 12-этажного дома.

— У нас в службе две новые лестницы и три по 30 метров старого образца. Также имеются автолестницы на 50 метров, что позволяет работать на высоте 17-18 этажей, — объяснил заместитель начальника главного управления МЧС по Севастополю полковник Алексей Гусев.

О катерах, которые передали в государственную инспекцию по маломерным судам, «Севастопольской газете» рассказал старший инспектор патрульной службы по маломерным судам МЧС Дмитрий Кондрашов.

— Патрульный катер называется «Мастер Про-850». Его длина 8,.7 метров, ширина 2,5 м, скорость до 60 км. Катера оснащены радарными установками, навигационной системой, эхолотом. Предназначены для патрульной деятельности, спасения людей на водных объектах, — перечислил технические данные новинок Д.Кондрашов, отметив, что зоной деятельности вновь прибывших на службу катеров будет вся акватория Севастополя.

Особое внимание посетителей выставки привлекли снегоболотоход РМ 500-2, используемый для спасения людей в горах и непроходимой местности , а также пожарный мотоцикл BMW-G 650GS.

По словам сотрудника горноспасательного отряда МЧС Вячеслава Кленова, снегоход вывез с Ай-Петри уже не одного пострадавшего, а пожарная мотоциклетная группа участвовала в спасательных работах на Корабельной стороне на лесном пожаре.

— Мы приехали и все затушили. У мотоцикла имеется медицинская укладка, аварийно-спасательные ножницы, ранцевая установка пожаротушения, огнетушитель. Мотоциклы используются для патрулирования местности, при автокатастрофах, если туда не может добраться крупногабаритная техника, а также для эвакуации пострадавших из задымленных помещений, — уточнил Сергей Резниченко, спасатель второй пожарено-спасательной части МЧС.

На выставке можно было увидеть известную севастопольцам мобильную медицинскую амбулаторию. Осенью ее использовали для вакцинации жителей города от гриппа. Машина входит в подразделение медицины катастроф.

Севастопольский филиал ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» на выставке представил два экспоната — маленький мобильный комплекс оповещения на базе УАЗа (его ласково называют «рыжик») и большую передвижную звукоусилительную станцию на базе КамАЗа. Оба комплекса в первую очередь предназначены для оповещения населения в период чрезвычайных ситуаций, но кроме этого, передвижная станция может использоваться для звукового сопровождения культурно-массовых мероприятий.

— Каждый год, начиная с 2016 года, оба комплекса принимают участие в озвучивании парада Победы и Дня Военно-Морского флота, а также других городских мероприятий: Первое мая, велопробег, день десантника, возложение цветов. Обе машины используются во время тренировок МЧС и при обезвреживании снарядов времен Великой Отечественной войны, — рассказал директор Севастопольский филиал «ФГУП Российские сети вещания и оповещения» Дмитрий Аничин.

Городская служба спасения представила четыре единицы универсальной техники, две из которых уникальные. Автомобиль, предназначенный для ликвидации аварийного разлива нефтепродукта как на суше, так и на море. И универсальный КамАЗ, имеющий крановый манипулятор, который позволяет отрабатывать практически все виды аварийных ситуаций.

Многие прохожие останавливались, рассматривали, изучали технику и что-то активно обсуждали с сотрудниками МЧС.

Пенсионер Иван Бабошкин тоже не остался равнодушным, он просил передать работникам и руководству МЧС, чтобы они больше занимались предупреждением чрезвычайных ситуаций.

— Я, когда увидел выставку, даже удивился, какие силы сейчас в распоряжении МЧС. Здесь столько профессиональной техники и людей! Целая армия специалистов! Работать по фактам очень важно, но не менее важно и предупреждать события, они специалисты и, конечно, они должны все силы направить на профилактические действия, — уверен И.Бабошкин.