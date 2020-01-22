Пограничники пресекли нелегальную торговлю черной икрой

Задержан житель Крыма за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу.

В ходе осуществления служебной деятельности в сфере охраны водных биологических ресурсов в поле зрения сотрудников Пограничного управления попал крымский житель, который, по предварительной информации, занимался поставками нелегальной черной икры.

При реализации проверочных мероприятий были установлены действующая схема оборота краснокнижной продукции и место ее хранения в Симферополе.

Предприниматель задержан, а вся продукция изъята для последующей отправки на экспертизу, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

В настоящее время в отношении указанного гражданина проводятся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 258.1 (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации).